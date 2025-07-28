Vakıfbank Bölge Müdürü Bayram Gökçe, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ü ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Vakıfbank'tan esnaf ve sanatkarlara kredi müjdesinin geldiğini duyurdu.

Gür; "Birliğimizi ziyaret eden Vakıfbank Çorum Bölge Müdürü Sayın Bayram Gökçe’ye, Çorum Şube Müdürü Sayın Murat Yücel’e, Çorum Bölge Ticari Portföy Yöneticisi Sayın Mustafa Kalkan’a ve Çorum Şubesi Kobi Portföy Yöneticisi Sayın M. Emin Boyraz’a nazik ziyaretleri için ayrıca Vakıfbank olarak esnaf ve sanatkarlarımıza sundukları yeni kredi paketleri için teşekkür ederim." dedi

60 AYA VARAN KREDİ

Gür; "1 milyon TL'ye kadar yüzde 3,55'den başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vadeli krediden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız Vakıfbank Çorum Şubesi'ne giderek veya görselde ki telefon numaralarından detaylı bilgi alabilirler. Zor günler geçiren esnafımıza bu imkanı sunan Vakıfbank yetkililerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı