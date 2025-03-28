Vali Ali Çalgan, jandarma teşkilatının mensupları ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Önceki akşam gerçekleşen iftar yemeğine Vali Çalgan’ın yanısıra Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da katıldı.

Jandarma teşkilatı ile aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, ülkemizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için özveri ve kararlılıkla, gece gündüz demeden görev yapan Jandarma personelinin ve tüm güvenlik güçlerinin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik ederek, görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın yaptığı duanın ardından program sona erdi.