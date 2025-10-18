Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Merkezi’nde düzenlenen 12. Çorum Kitap Kültür Günleri Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, fuarı ziyaret ederek yayınevlerinin stantlarını gezdi, yazarlarla sohbet etti ve eserleri inceledi.

İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın söyleşisine de katılan Vali Çalgan, kitapseverlerle bir araya geldi.

Vali Çalgan, burada yaptığı konuşmada kitapların bir toplumun kimliğini ve kültürel mirasını yansıtan en değerli unsurlar olduğuna dikkat çekti:

“Kitaplar, bir toplumun düşünce dünyasını, kültürel zenginliğini ve ortak hafızasını geleceğe taşıyan en güçlü köprülerdir. Her sayfada yeni bir ufuk, her satırda derin bir anlam gizlidir. Okuyan, araştıran ve sorgulayan bireylerin yetiştiği bir şehirde, bilgiyle yoğrulmuş bir gelecek inşa etmek mümkündür.”

Fuarın şehrin kültürel yaşamına büyük katkı sunduğunu belirten Vali Çalgan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek şu çağrıda bulundu: “Başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizi kitaplarla daha fazla vakit geçirmeye, okumayı günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmeye davet ediyorum.” dedi