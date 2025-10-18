Çorum'un Bayat İlçe Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında kadınlara yönelik düzenlediği Safranbolu kültür turlarına devam ediyor.

Belediye tarafından organize edilen kültür turlarının üçüncü kafilesi, bu sabah Safranbolu’ya uğurlandı. Tarihi dokusu, kültürel mirası ve benzersiz mimarisiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu gezisi, katılımcı kadınlara hem keyifli hem de öğretici bir deneyim yaşatıyor.

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, gezi öncesi yaptığı açıklamada verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Kültür turlarımızla hemşehrilerimizin sosyal hayatına değer katmaya devam ediyoruz. Safranbolu gezimize katılan tüm hanımefendilere hayırlı yolculuklar diliyor, güzel anılarla ilçemize dönmelerini temenni ediyorum. Sizlerin mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur.”

Ünlü, Bayat Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hem kültürel hem de sosyal hayatına dokunan etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.