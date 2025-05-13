İl Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Akşemseddin Cami’nde düzenlenen programa Vali Ali Çalgan, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, veliler ve öğrenciler katıldı.

Çocukların heyecanına ortak olan Vali Ali Çalgan, yaptığı konuşmada “ağaç yaşken eğilir” atasözünü hatırlatarak erken yaşta alınan eğitimin önemine değindi.

Çocukların yetişmesine verdikleri katkıdan dolayı velilere ve eğitimcilere teşekkür eden Vali Çalgan, “Sevgili çocuklarımızın hepsini tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum” diyerek başarılarını takdir etti.