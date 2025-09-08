Vali Ali Çalgan, 2025–2026 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Şehit Bekir Eren Deniz Kur’an Kursu’nda düzenlenen programa katıldı.

Eğitimin önemine dikkat çeken Vali Çalgan, Peygamber Efendimizin “Beşikten mezara kadar ilim öğrenin” sözünü hatırlatarak, erken yaşta verilen eğitimin çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişiminde temel bir rol oynadığını ifade etti.

Eğitim yolculuklarının ilk adımında minik yavrulara başarı ve mutluluk dolu bir yıl temennisinde bulunan Çalgan, kurs yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.