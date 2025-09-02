Çorum Valisi Ali Çalgan, Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ömer Karaman ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Dernek Başkanı Ömer Karaman, beraberinde Yardımcısı Murat Bağıröz, Yönetim Kurulu Üyeleri Melahat Karabağırlı, Selami Kanat ve Murat Karama ile birlikte Vali Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Çalgan, şehit ailelerinin ve gazilerin görüşlerini dinleyerek, devletin kendilerine olan desteği ve duyarlılığını bir kez daha vurguladı. Ömer Karaman ve beraberinde ki heyet daha sonra Çorum İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz’ı ziyaret etti. Başkan Ömer Karaman ziyaretlerin sonunda Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği adına Vali Ali Çalgan ve Çorum İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz’a üzerinde Türk Bayrağı’nın bulunduğu plaket verdi.