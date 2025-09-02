Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında Çorum'un da bulunduğu 30 farklı ilde 312 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

Vatandaşlar, yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeli ya da yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanarak arsa sahibi olma imkânı bulabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 30 ildeki 312 taşınmazı, 10 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.



ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER



Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 312 arsa satışa sunulacak.

YÜZDE 15 İNDİRİM İMKANI



Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Tekirdağ'da tek lot olarak satışa sunulan 5 taşınmaz haricinde tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.

Alıcılar, konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 10 Eylül saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.