Dünya Veteriner Hekimleri Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıkıyla Ankara'da düzenlenen törende, Veteriner Hekimlik mesleğine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Vali Ali Çalgan’a "2025 Yılı Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmet Ödülü" verildi.

Ödülünü Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu’nun elinden alan Vali Çalgan, bu prestijli ödüle değer görüldüğü için Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ne teşekkür etti ve bu ödülü almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Törende Çalgan, hayvan sağlığı alanında özveriyle çalışan tüm veteriner hekimlerin 26 Nisan Dünya Veteriner Hekimleri Günü'nü tebrik etti.