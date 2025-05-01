Çorum Valisi Ali Çalgan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Toplumların refah seviyelerinin artması ve ülkelerin kalkınmasının ancak üretimle mümkün olduğunu belirten Vali Ali Çalgan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Emek ise üretimin en temel unsurudur. Bu gerçeklik, alın terinin, emeğin, çalışıp üreten ile devlet ve millet hayatı açısından ne kadar değerli olduğunu apaçık bir şekilde bize göstermektedir. Üreterek toplum refahına katkı sağlamanın önemi ve alın teri döken çalışanların değerini anlamamız konusunda bir farkındalık oluşturması bağlamında 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu özel günün, emeğin kutsallığını ve çalışanlarımızın değerini bir kez daha hatırlamamıza vesile olmasını diliyor; tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin hak ettikleri saygıyı görmelerini, çalışma şartlarının daha iyi hale gelmesini ve toplumsal dayanışmanın artmasını temenni ediyorum.”