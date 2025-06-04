Çorum Valisi Ali Çalgan, Merzifon 5. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında icra edilen "Hava Kuvvetleri Tanıtıcı Ziyaret Programı'na katıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kahraman havacılarımızla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Çalgan, Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin'e Üs Komutanlığı'nı tanıma imkanı tanıdıkları için teşekkür etti.

Vali Çalgan, 5. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında görev yapan askeri personele görevlerinde başarılar diledi.