Çorum Valiliği, Kurban Bayramı süresince vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için bir dizi güvenlik, trafik ve sağlık tedbiri alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram yoğunluğuna karşı ek önlemler alındığı belirtildi.

TRAFİKTE SIKI DENETİM YAPILACAK

Bayram öncesi ve sonrasında şehir içi ve şehirlerarası yollarda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, radar, drone ve alkol metre gibi teknik cihazlarla trafik denetimlerini artıracak. Trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilecek hava ve yol koşulları hakkında da kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacak.

HAYVAN PAZARLARINDA GÜVENLİK ARTIRILDI

Kurbanlık satışlarının yapıldığı alanlarda gece güvenliği sağlamak amacıyla hayvan hırsızlıklarına karşı önlemler artırıldı. Ayrıca kurban satış ve kesim alanları, mezarlıklar, piknik alanları gibi yoğunluk yaşanması beklenen bölgelerde güvenlik ve trafik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

ASAYİŞ VE HIRSIZLIK OLAYLARINA KARŞI ÖNLEM

Kurban satış yerleri, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, banka şubeleri ve ATM’lerde yankesicilik, kap-kaç, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı polis ve jandarma ekipleri sıkı denetim yapacak.

OTOBÜS TERMİNALLERİ VE SAĞLIK BİRİMLERİ HAZIR

Bayram nedeniyle otobüs terminallerindeki yoğunluk göz önünde bulundurularak personel sayısı artırıldı, otobüslerde emniyet kemeri kullanımı denetlenecek. Olası sağlık sorunlarına karşı il genelindeki tüm sağlık kuruluşlarında nöbetçi sağlık ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri hazır bulundurulacak.

GIDA DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

Bayram öncesi artan alışveriş yoğunluğu nedeniyle fırın, pastane, lokanta ve gezici satıcılar gibi iş yerlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimleri artırıldı. Ayrıca elektrik, su, doğalgaz gibi temel hizmetlerde de 24 saat görev yapacak ekipler görevlendirildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Valilik açıklamasında, vatandaşların kurban kesimlerini belirlenen alanlar dışında yapmamaları, çevre ve görüntü kirliliği oluşturmamaları istendi. Ayrıca yangın riskine karşı doğada ateş yakılmaması, mantar zehirlenmeleri ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi sağlık tehditlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bayram süresince silah atışı yapılmaması çağrısı da yine önemli uyarılar arasında yer aldı.

Öte yandan vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni, 153 Belediye Zabıta’yı, 187 Çorumgaz’ı, 186 Elektrik Arıza’yı, 121 Telefon Arıza’yı arayabilecekleri kaydedildi.