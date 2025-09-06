Vali Ali Çalgan, Kargı ve Osmancık’ta muhtarlar toplantısı düzenleyerek mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Çalgan’a toplantılarda AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile il ve ilçe kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, muhtarların mahalle ve köylerdeki ihtiyaç, talep ve sorunları doğrudan dile getirmeleri sağlanırken, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak çözüm önerileri kurum temsilcileriyle istişare edildiği belirtildi.

Mahalle ve köylerin meselelerini yerinde tespit ettikleri verimli bir toplantı olduğunu belirten Vali Çalgan, toplantının ilçelere ve köylere hayırlı olmasını temenni ederek, katılımları için tüm muhtarlara teşekkür etti.

Çalgan, ayrıca ziyaretlerde Kargı’da yapımı tamamlanan Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu, Osmancık’ta yapımı devam eden Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi inşaatı ve Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.