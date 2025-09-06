İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde “Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır” temasıyla düzenlenen kanser tarama programı bilgilendirme semineri, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün eşi Nilgün Öztürk, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve kurum amirlerinin eşleri katıldı.

Seminerde kanser tarama programlarının kapsamı ve önemi ayrıntılı olarak aktarıldı.

Seminerde konuşan uzmanlar şunları dile getirdiler:

“Meme kanseri taraması, 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi ile rahim ağzı kanseri taraması, 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile, kalın bağırsak kanseri taraması ise 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ile yapılmaktadır.”

Soru-cevap şeklinde devam eden seminerde kanserde erken teşhisin hayati önem taşıdığı özellikle vurgulandı. Kanserin erken evrede tespit edilmesinin, tedavi başarısını artırdığı ve yaşam süresini uzattığı bu nedenle de toplumun her bireyinin tarama programlarına katılımının son derece önemli olduğunun altı çizildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tüm vatandaşları ücretsiz olarak sunulan kanser taramalarını yaptırmak üzere Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti.

(Haber Merkezi)