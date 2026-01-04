Vali Ali Çalgan, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vakıf Müdürü Zekeriya Doğan’dan yürütülen faaliyetler hakkında brifing alan Vali Çalgan, sosyal devlet anlayışının en önemli göstergelerinden birinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzanan destek eli olduğunu söyledi.

“Devletimizin şefkat eli her zaman vatandaşımızın yanındadır” ifadeleriyle, dayanışma ruhunun toplumun en güçlü bağlarından biri olduğunu dile getiren Çalgan, çalışmalarından dolayı vakıf personeline teşekkür etti.