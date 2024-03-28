Çorum Tiyatro Müdürü İbrahim Bulduk, Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu ve Editör Mercan Arıkoğlu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü münasebetiyle Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti.

Vali Zülkif Dağlı yeni göreve atanan Çorum Tiyatro Müdürü İbrahim Bulduk’u ve Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette Çorum Tiyatro Salonu’nun yapısı itibarı ile ses ve akustik açısından sanatçılar ve seyirciler tarafından ülkemizdeki en beğenilen salonlardan olduğundan bahsedildi.

Vali Zülkif Dağlı programının izin verdiği sürece oyunlara katılmaya çalışacağını söylerken, yaklaşık bir ay önce yine makamında kabul ettiği Mustafa Arıkoğlu’ndan yeni projeleri ve oyunları ile ilgili bilgiler aldı.