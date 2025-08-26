Çorum Valiliği koordinesinde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı Laçin ilçesinde devam edildi.

Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mahalle ve Köy muhtarlarımız tek tek söz alarak sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

İlçenin mahalle ve köylerinin çözüm bekleyen meselelerini değerlendirdikleri verimli bir toplantı olduğunu ifade eden Çalgan, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Toplantıya; AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Laçin Kaymakam Vekili Armağan Önal, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, il ve ilçe kurum müdürleri katıldı.