Çorum Valiliği Ayak Tenisi takımı Karadeniz Bölge birinciliğinde finalde kaybederek ikincilik kupasının sahibi oldu.

Bartın’da yapılan Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge birinciliğinde Çorum Valiliği ayak tenisi tenisi Zonguldak Çaycuma Kaymakamlığı takımına yenilerek ikinci oldu.

Çorum Belediyesi personellerinden Gökhan Keskin ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerinden Adem Korkmaz, Berat Göktepe, Mustafa Koray Tutkun ve Serkan Türksoy’dan oluşan, Çorum Valiliği takımı grupta yaptığı üç maçı da kazanarak yükseldiği yarı final maçını da yenerek finale yükseldi.

Finalde Zonguldak Çaycumu Kaymakamlığı takımı ile karşılayan zorlu geçen maçta rakibine yenilerek ikinci oldu ve ikincilik kupası ve madalyası ile Çorum’a döndü.