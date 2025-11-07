Çorum Eczacılar Odası Başkanı Erol Afacan, “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

Kasım ayının, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olarak tüm dünyada ve ülkemizde dikkat çekilen önemli bir dönem olduğunu belirten Erol Afacan, “Akciğer kanseri, dünyada en sık görülen ve en ölümcül kanser türlerinden biri olup, erken tanı hayat kurtarıcıdır. Çorum Eczacı Odası olarak bizler, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak; akciğer kanserine karşı farkındalığın artırılması, erken teşhis ve önleyici tedbirlerin yaygınlaştırılması konusunda toplumu bilgilendirmeyi görev ediniyoruz. Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak, düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek ve risk faktörleri hakkında bilinçlenmek, akciğer sağlığını korumada en önemli adımlardır. Akciğer kanseri, sadece hastaları değil, ailelerini ve sevdiklerini de etkiler. Bu nedenle, farkındalık yaratmak ve destek olmak, toplum sağlığına katkıda bulunmanın en değerli yollarından biridir. Geliniz, bu farkındalık ayı boyunca akciğer sağlığına dikkat çekelim, bilinçli kararlar alalım ve yaşam kalitesini koruyalım. Erken teşhis hayat kurtarır” dedi.