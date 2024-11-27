Çorum'da 3 ay önce ailevi sorunlardan dolayı evine ve arabasına düzenek kuran Ali Rıza Gülbahçe (67), dün yine evini ve arabasını ateşe verdi.

Evde çıkan yangın sonucu 67 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Valilik’ten de yazılı açıklama yapıldı.

OLAYDAN 9 GÜN SONRA SERBEST KALMIŞ

Valilik olayın tüm yönleriyle araştırılıp incelenerek aydınlatılması için adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurarak; “Bugün saat: 10:26’da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen araç yangını ihbarı üzerine, ilimiz merkez Üçtutlar Mahallesi Ilıca Caddesindeki olay mahalline 10.29’da ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri intikal etmiştir. Emniyet ekipleri olayın meydana geldiği yolu trafiğe kapatarak gerekli güvenlik önlemlerini almış, itfaiye ekipleri de olaya anında müdahale ederek araç ve evde çıkan yangını büyümeden kısa sürede söndürmüştür. İlk belirlemelere göre, olaya A.R.G isimli şahsın aracını ve evini ateşe vermek suretiyle sebep olduğu, kendisinin EX olarak evde bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada hayatını kaybeden vatandaşın; eşinin 4 ay önce evi terk ederek kadın sığınma evine yerleştiği, 02.09.2024 günü eşi ile görüşmek için ikametini ve aracını benzin şişeleriyle doldurup kendini patlatacağını söyleyerek intihar girişiminde bulunduğu ancak emniyet ekiplerince ikna edilerek eyleminden vazgeçirildiği, çıkarıldığı mahkemece Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak suçundan tutuklandığı ve 11.09.2024 günü tahliye edildiği bilgisi edinilmiştir. Olayın tüm yönleriyle araştırılıp incelenerek aydınlatılması amacıyla adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.” denildi