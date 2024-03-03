Vatan Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar Mehmet Patlar, yaptığı açıklamada projeleri hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’nin dış güçler tarafından PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri kullanılarak tehdit edildiğini belirten Mehmet Patlar, “İktidarı ve muhalefeti ile NATO'ya 'evet’ diyerek emperyalizme boyun eğiyorlar. Bugün devlet borçlu, millet borçlu, yurttaş borçlu, belediyeler borçlu. Bu durumda tek bir çözüm var; üretim devrimi” dedi.

Çorum için çözüm içeren projelerinin üretim odaklı olduğunu belirten Mehmet Patlar,

“Bizim yerel yönetim anlayışımızın temelinde kamusalcılık vardır. Belediyeciliği Çorumlu işçiler, çiftçiler ve sanayicilerimizle birlikte üreterek başaracağız. Paydaşlarımız; gençler, kadınlar ve yaşamın her alanından hemşehrilerimiz olacaktır.

Bugün iktidar ve muhalefet zaaf içerisindedir. Anayasa mahkemesi PKK'nın uzantısı partiyi kapatmayarak bütçeden milyarlarca lira destek sağlıyor. AK Parti Hükümeti çözümsüzdür ve çıkmazdadır. Başta CHP olmak üzere ABD güdümlü muhalefet ülke düşmanları ile birlikte hareket etmektedirler. Atlantik güdümlü bu sistem içinde çözüm bilmiştir. Satacakları bir hayal bile kalmamıştır. Hepsi bunalımdadır. Hepsi parçalanmakta ve dağılmakladır” ifadelerini kullandı.

Son günlerde camide, kilisede cinayetler işlenirken diğer taraftan 'şeriat geliyor’ diyenler ve 'şeriat gelecek' diyenlerin başıbozuk şekilde yurt gündemini meşgul ettiklerini kaydeden Patlar, projeleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu manzara sıradan bir yerel seçim düzleminde olmadığımızı göstermektedir. Çare halkçı belediyecilik anlayışının temelini oluşturan 'üretim devrimi'dir. Bizler Çorum Belediyesini halka bağlı, liyakatlı, çalışkan, dürüst erdemli çalışanlarımızla yöneteceğiz. Gösteriş, ihtişam ve lükse son vereceğiz. Bizim yönetimimizde torpil işlemez, kartvizit geçmez, rüşvet sökmez. İmar rantına son vereceğiz. Kent topraklarımız ucuz arsa üretimi yoluyla halka sunulacaktır. Tarihin merkezi Hititlerin başkenti ilimizde 'tarih turizmi' belediyeciliğimizle canlanacaktır. Kaplıca ve ılıcalarımızla 'sağlık turizmi' bizimle hayat bulacaktır. Zengin orman ve yaylalarımızla

'doğa turizmi’ yine bizim belediyeciliğimizle örnek olacaktır. Dağcılık ve kayak başta olmak üzere tüm spor dallarına destek olacağız. Gençlik ve kadın merkezlerimizde gençlerimiz ve kadınlarımız kent yönetimine dahil olacaklardır. Çarpık yapılaşmaya son verilecektir. Sağlıklı sağlam konutlar üreteceğiz. İmar planlarını gözden geçireceğiz. Sağlam zeminlerde depreme dayanıklı konutlar inşa edeceğiz.

Uydu kentler kuracağız. Komşuluk ilişkilerini tekrar canlandıracağız. Kiracılar korunacaktır. Üç yıl boyunca tüm kira bedelleri dondurulacaktır. Konut sorunu beş yıl içinde kesin çözüme ulaşacaktır. Trafikte araca değil insana öncelik verilecektir. Toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacaktır. Trafik ve otopark sorunu kökten çözülecektir. Katlı otopark projelerimiz en kısa sürede hayata geçirilecektir.

Bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Çorum’da yaşlı ve engelli dostu bir belediyecilik örneği sunulacaktır. Dilimize sahip çıkılacak, tüm tabelalarda Türkçe kullanımı özendirilecektir. Güzel sanatların (resim, heykel, müzik...) kent yaşamına egemen olduğu çağdaş bir şehri hayata geçireceğiz. Hayvan dostu bir belediye yönetimi ile tüm can dostlarımıza sahip çıkılacaktır. Çorum’da sığınmacı sorununu kökten çözeceğiz. Yabancı düşmanlığına izin verilmeyecektir. Tüm projelerimiz için gerekli olan ekonomik kaynaklarımız mevcuttur.”