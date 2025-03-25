Yeniden Refah Partisi Çorum teşkilatının düzenlemiş olduğu iftar programı teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İftar programına Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse ve teşkilat mensupları katıldı.

İftar sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması süreciyle ilgili şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan eylemlerde istenmeyen görüntülere şahit oluyoruz, Özellikle Saraçhane'de ki İBB yerleşkesi önünde yapılan eylemlerde emniyet güçlerimize karşı taşlı, sopalı, baltalı, kezzaplı saldırılar oldu. Vatandaşlarımız provokasyonlara karşı dikkatli olmalı, toplumsal barışı zedeleyecek her türlü eylem ve söylemden uzak durmalıdır. Elhamdülillah Çorum da böyle sıkıntılar olmadı, İnşallah da olmaz. Vatandaşlarımız itidalli olmalı ve provokatörlere fırsat vermemelidir. Canımızı, malımızı emanet ettiğimiz Türk polisi şerefin sembolüdür. Polisimize yapılan hiç bir saldırı haklı değildir ve kabul edilemez.”

Ramazan ayının manevi duyguların en üst düzeye ulaştığı ve insanlar arasında kardeşliği pekiştiren, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği günler olduğunu da ifade eden Kuşcu, “Birlik, beraberlik ve hoşgörünün hakim olduğu Ramazan Ayı’nın, ilimizde, ülkemizde ve tüm İslam Âlemin de sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesini dilerim” dedi.

Konuşmanın ardından partiye yeni katılan Mert Cenan, Şahan Türkmen ce Kaan Türkmen’e rozetleri takıldı.