Çorum Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çocukların yüzünü güldürdü.

Sosyal belediyecilikte örnek projelere imza atan Çorum Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımında bulundu. Velipaşa Konağı’nda gerçekleştirilen kıyafet dağıtımına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katılarak çocuklarla yakından ilgilendi.

Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nden yardım alan ailelerin çocuklarına yönelik yapılan kıyafet yardımından bu yıl 4-16 yaş arası 1350 çocuk faydalandı. Kıyafet dağıtıma katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çocukları mutlu edebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Başkan Aşgın “Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizlerin de mutlu olmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu bayramda da çocuklarımızın yüzlerini güldürmeyi başardık. 1350 çocuğumuza bayramlık kıyafetlerini hediye ettik. Bir yandan palyaçolarımız çocuklarımızı eğlendiriyor, bir yandan da tam bir alışveriş merkezini andıran alanımızda çocuklarımız beğendikleri kıyafetlerini deneyerek alıyorlar. Rabb'im bütün çocuklar için bayram olan günlere bütün dünyayı ulaştırsın. Bu duygularla kardeşlerimizin bayramlıkları hayırlı olsun, bayramımız inşallah bayram gibi olsun ve mübarek olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.