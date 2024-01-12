CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek, muayene olmak için bekleyen hastalarla görüştü, mağduriyetlerini dinledi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri’nin ‘Çorum sağlık üssü olacak. Sağlık’ta çığır açacağız’ sözünü hatırlatan Tahtasız, “Bırakın çığır açmayı 7 yıl öncesinin dahi gerisindeyiz. Devlet Hastanesi 7 yıldır yapılmıyor. 50 gün önce ihalesi yapıldı bu sefer de yer teslimi yapılmıyor” dedi.

‘SABAH 05.00’TE KALKIP GELİYORLAR’

Çorumlu hemşehrilerinden gelen yoğun şikayetler üzerine hastaneye giderek hastalarla birebir konuştuğunu belirten Tahtasız, şunları söyledi:

“Çorumlu hemşehrilerimden gelen talepler doğrultusunda hastaneyi ziyaret ettim ve bekleyen hastalarla görüştüm. Hastalarımız endokrin doktorunun iki aydır olmadığını, nöroloji, plastik cerrahı, beyin cerrahı, kulak burun boğaz, çocuk psikiyatri, kardiyoloji ve gastroentroloji bölümlerinde uzman doktor eksiği var. Çorum Devlet Hastanesi’nin 7 yıldır kapalı olmasından dolayı hastalarımız ciddi mağduriyet yaşıyor. İlçelerimizde de durum aynı. Orada da 1 ya da 2 uzman doktor var. Bu nedenle Çorum merkez ve ilçelerimiz mecburen sadece bu hastaneye gelebiliyorlar. Ama uzman doktorlardan sıra almaları neredeyse imkansız. Sıra almak için sabahın 5’inde kalkıp gelerek kapıya isim yazdırarak sıra almaya çalışıyorlar. Ya da siyasilerden ve bürokratlardan yardım istiyorlar.”

SAĞLIK BAKANI'NA SESLENDİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunan Mehmet Tahtasız, “Çorum Devlet Hastanesi 7 yıldır kapalı. İhalesi yapılalı 50 gün oldu ancak halen yer teslimi yapılmadı. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uzman doktor eksiğimiz var. Çorum’un ilçelerinde uzman doktor eksiğimiz var. Halkımız sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamıyor. Endokrin doktorumuz maalesef iki aydır yok. Uzman doktor eksikliği nedeniyle vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamıyor. Bir süre önce İskilip İlçemizde bir olay oldu. İlçede genel cerrah olmadığı için genç yaşta bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çorum sağlıkta ileri gitmesi gerekirken geriye gidiyor. AKP Milletvekilleri ‘Çorum Sağlık Üssü olacak, Sağlık’ta çığır açtık diyorlardı.’ Ama maalesef durum öyle değil. Aksine geriye düştük. Bunun sorumlusu Çorum’un AKP milletvekilleridir. Sağlık Bakanı’na duruma anlatmalılar ve Çorum’un uzman doktor eksiğini hep beraber bir an önce gidermeliyiz”dedi.