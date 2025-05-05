“Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” halk buluşmalarının ikincisi, Ulu Camii yanındaki Tarihi Çorum Meydanı’nda vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın öncülüğünde Türkiye genelinde hayata geçirilen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programlarının ikincisi gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mehmet Baykan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar yaptığı konuşmada Başkan Aşgın’a teşekkür etti. Alar, “İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başarımızın temelinde Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yürütülen hizmet ve gönül siyaseti vardır. Bu programlarda bu düşüncesinin bir parçasıdır. Çorum Belediyesi de 22 yıldır bu gönül belediyeciliğini devam ettirmektedir. Bu dönemde Çorum’un çehresini değiştiren Belediye Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da konuşmasında Çorum’a kazandırılan ve kazandırılması planlanan yatırımları anlattı. Milletvekili Ahlatcı, “Çorum Belediyesi, gönül belediyeciliği ve AK belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koymaktadır. Memleketimize kazandırılan tüm bu hizmetler için değerli başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı huzurlarınızda alkışlıyorum, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise konuşmasında, “Bu güzel programı hayata geçirdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Çorum halkına da bir kez daha belediye başkanlığı konusunda bize gösterdikleri teveccühten ötürü şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN AŞGIN: “HAYALLERİMİZİ BİR BİR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, göreve geldikleri günden bu yana geçen sürede yapılan yatırımları anlattı. Başkan Aşgın, “2019 yılında Rabbimizin takdiri, Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve hemşehrilerimizin teveccühüyle, besmele ile yola çıktık. 2024’te yeniden ‘bismillah’ dedik ve şehre dair tüm hayallerimizi bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bizlere Çorum’a hizmet etme yolunu açan, dua ve destekleriyle her zaman arkamızda duran hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Program, vatandaşlardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.