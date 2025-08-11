Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 'Alo 153' hattına gelen vatandaş şikayetleri doğrultusunda harekete geçen zabıta ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde raf ve depolarda son kullanma tarihi geçmiş hijyen, temizlik ve gıda ürünleri tespit etti.

Halk sağlığını tehdit eden ürünler, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli şekilde imha edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimler sırasında, tüketici sağlığını riske atan işletmelere idari yaptırım uygulandığı belirtilirken, belediye yetkilileri özellikle gıda ve temizlik ürünleri satan iş yerlerindeki denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını riske atan her durumun karşısında kararlılıkla duruyoruz. Gerekli tüm önlemleri alırken, ekiplerimiz gece gündüz sahada. Halkımızın güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla rutin kontrolleri ve vatandaş ihbarlarını dikkate alan denetimlere devam edeceğini açıkladı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı