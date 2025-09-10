Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, Hürriyet Meydanı’nda “Koruyan Geliştiren Sağlık” temasıyla halk sağlığını ön planda tutan kapsamlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik, sağlıklı yaşam bilincini toplumun her kesimine yaymak ve koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Meydanda kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz tansiyon, nabız, kan şekeri ve karbonmonoksit ölçümleri yapıldı.

Uzman sağlık personeli tarafından yürütülen ölçümlerin ardından katılımcılar sağlık durumları hakkında bilgilendirildi.

Yedi ayrı tematik bilgilendirme noktasında, “Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı” temasıyla sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri, “Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır” temasıyla tarama programlarının önemi, “Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba” temasıyla merkezlerin sunduğu hizmetler, “Dijital Dünyanı Yönet, Hayatı Kaçırma” temasıyla teknoloji bağımlılığından korunma yolları, “Hareket Et, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa” temasıyla aktif yaşam ve dengeli beslenme önerileri, “Size En Yakın Hekiminiz Aile Hekiminiz” temasıyla birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolü ve “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” temasıyla çocuk sağlığına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Etkinlikte ayrıca sağlıklı beslenmeyi teşvik amacıyla katılımcılara örnek ikramlarda bulunuldu, fiziksel aktivitenin önemini vurgulamak için kısa egzersiz motivasyonları yapıldı.

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, sigara bırakma polikliniklerine ücretsiz erişim sağlayan Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne yönlendirildi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen etkinliğin toplumda sağlık okuryazarlığını artırmayı ve her yaştan bireye ulaşmayı hedeflediğini belirterek, “Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve katılım, koruyucu sağlık hizmetlerinin ne denli önemli olduğunu ortaya koymuştur. Benzer etkinliklerle halkımızla buluşmaya, sağlıklı bir Çorum için çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.