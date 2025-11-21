Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya 19 Kasım’da başlayan ve pazar günü sona erecek Türkiye Badminton Federasyonu Merkezinde düzenlenen “Victor Türkiye International Championships” turnuvasını ziyaret etti. Yerlikaya ziyareti sırasında Osmancık Barış Boyar Badmintonspor’un milli sporcusu Mehmetcan Töremiş ile sohbet etti.

Ziyaret sırasında turnuvanın işleyişi, katılım durumu ve organizasyonun genel yapısı hakkında federasyon yetkililerinden bilgi alan Yerlikaya, sahadaki atmosferi yakından gözlemledi. Milli sporcumuz Mehmet Can Töremiş ile de bir araya gelen Yerlikaya, sporcumuzu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yerlikaya, Töremiş’i başarılarından dolayı kutladı ve daha büyük başarılar için daha fazla çalışması gerektiğini belirterek tavsiyelernde bulundu.

Bu görüşme sırasında Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Milli takım antrenörü Barış Boyar da hazır bulundu ve çalışmalar hakkında Yerlikaya’ya bilgiler verdi.