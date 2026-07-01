Gazetemize ulaşan bir vatandaş, yaz aylarında toplu ulaşımda kullanılan bazı eski araçlarla ilgili şikâyetini iletti.

Vatandaş mesajında, okulların kapanmasıyla birlikte bazı araçların garajlarda beklemeye alındığını, buna rağmen hizmette olan eski araçların sıcak havalarda vatandaşları zor durumda bıraktığını belirtti.

Eski otobüsler yerine yeni araçların hatta çıkarılması istendi

Gönderilen mesajda, yaz döneminde özellikle kliması olmayan ya da eski model araçların yerine, garajda bekleyen yeni ve klimalı araçların hatta çıkarılması talep edildi.

Vatandaş, mevcut uygulamanın sıcak havalarda mağduriyet oluşturduğunu ifade ederek, konunun değerlendirilmesini istedi.