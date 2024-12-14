İl Hakem Kurulu hafta sonu üç kategoride oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

U 16 Final Grubunda şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Vefa Gençlikspor- Çorum Anadolu FK maçını Abdullah Enes Gökgüney yönetecek.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 16 FİNAL GRUBU: Vefa Gençlikspor- Çorum Anadolu FK: Abdullah Enes Gökgüney, Muhammed Yıldırım, Meriç Devran Demiral.

U 15 LİGİ: Osmancık Belediyespor- Gençlik Mimarspor: İsmail Sırma, Mücahit Coşkun, Yunus Emre Yeşil. Çorum Anadolu FK- Kargıgücüspor: Tunahan Çağrı Zengin, Zehra İşeri, Olcay Çetin. Maviay Gençlikspor- Osmancık Kandiberspor: Mertcan Öğreten, Merve Kızılkaya, Mahmutcan Doğan. Çorumspor- Buharaspor: RamazanBoyraz, Fırat Eren Dibek, Güler Karabörk. Vefa Gençlikspor- Gençlerbirliği: Nuriye Çınar Bal, Yunus Emre Özden, Bengisu Eral. İskilipspor-Sungurlu Belediyespor: Emre Çelikcan, Tunahan Cingöz, Yiği Eymen Asıltürk. HE Kültürspor- Alaca Belediyespor: Serhat Emin Arduç, Uğur Koçak, Hasanberk Soytemiz. İskilipgücüspor- Hattuşa Gençlikspor: Lütfican Arduç, Emre Çelikcan, Yiğit Eymen Asıltürk.

2. AMATÖR KÜME:Düvenci Belediyespor- Mecitözü Gençlerbirliği: Lütfican Arduç, Erdal Uncuer, Taha Rahmi Atılgan. Dodurga Belediye Beyliğispor- Kargıserispor: İlhan Aycan, Yunus Emre Tok, Erdem Okumuş. Bayat Belediyespor- Sungurlu Belediyespo: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Ebubekir Kılcı, Recep Talha Arslaner. Buharaspor- Oğuzlar Belediyespor: Abdullah Enes Gökgüney, Mevlüt Dişçeken, Elvan Mert Armutcu.