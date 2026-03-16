Ordu’da yapılan U 14 grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Vefaspor final maçında Trabzon Ortahisar Kanuni takımına penaltı atışları sonunda 4-2 yenilerek elendi.

Çorum Vefaspor takımı Teknik Direktör Buğra Erdoğan yönetiminde Emirhan İçağası, Enes Koçyiğit, Muhammet Fatih Şimşek, Muhammet Eren Şahin, İsmail Berkay Kırbıyık, Emir Tığlı, Gazi Efe Ünsal, Mücahit Serkan Ünal, Cevdet Eymen Gül, Hasan Kağan Seyhan ve Ahmet Melih Savaş’lı ilk onbir ve Hüseyin Yiğit Baltacı, Radi Mustafa İlhan Erzurumlu, Enes Hakkı Şentürk, Ahmet Taha Kartal, İsa Emir Çıtak, Yusuf Ramazan Çoban veMuhammet Emin Demir’den oluşan kadrosu ile mücadele ettiği grupta ilk maçında Samsun Bafra 23 Nisan’ı 5-0 yarı final maçında ise Sivas Gücü Belediyespor’u 3-0 yenerek gol yemeden finale yükseldi.

Final maçında Trabzon Kanuni takımı karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koyan temsilcimiz gol yollarında başarılı olamadı. Rakibine gol izni vermeyen Veaspor maçın normal süresini 0-0 beraberlik ile tamamladı.

Grup birincisini belirlemek için geçilen penaltı atışlarında rakibine 4-2 mağlup olan Vefaspor yarı final grubuna yükselme şansını kaybetti.

Temsilcimiz grup maçlarında gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı.