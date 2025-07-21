Çorum’un Alaca ilçesinde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği mesire alanlarından biri olan Veli Çayırı’na ulaşımı sağlayan yolda genişletme ve düzenleme çalışmaları başladı.

Alaca Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte, mesire alanına giden yol daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor. Vatandaşların özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullandığı Veli Çayırı'na artık daha rahat bir şekilde ulaşılabilecek. Yolda yapılan düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte hem yayaların hem de araçların ulaşımı daha sağlıklı bir zemine oturtulmuş olacak.