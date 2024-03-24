Çorum Belediyesi, Ramazan Akşamları etkinlikleri tarihi Velipaşa Hanı’nda gerçekleştirildi. Velipaşa Hanı’nı dolduran çok sayıda vatandaş ortaoyunları, yarışmalar ve çocuk etkinlikleriyle keyifli bir akşam yaşadı.

Çorum Belediyesi geleneksel Ramazan akşamı etkinliklerini vatandaşlarla buluşturdu. İftarın ardından Ramazan etkinlikleri sahnesi Velipaşa Hanı’nda kuruldu. Başta çocuklar olmak üzere ailelerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri etkinliklerde, geleneksel Ramazan akşamları nostaljisi yaşandı.

Hacivat-Karagöz oyunu, yarışmalar, orta oyunu gösterisi ve çocuk etkinliklerinin yapıldığı programa ilgi yoğun oldu. Çorum Belediyesi tarafından davetlilere Osmanlı şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikleri takip etmek için Velipaşa Hanı’na gelen çok sayıdaki vatandaşla yakından ilgilenen Başkan Aşgın, etrafını saran çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. (Haber Merkezi)