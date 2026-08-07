Arca Çorum FK, CD Nacional forması giyen Jesús Ramírez’i kadrosuna kattı.
Oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
1998 doğumlu Venezuelalı santrfor Jesús Ramírez, ülkesinin Estudiantes de Mérida kulübünün altyapısında yetişti.
Kariyerinde Estudiantes de Mérida, Veracruz, Coquimbo Unido, Audax Italiano, Atlético Morelia, Marítimo, Vitória SC ve CD Nacional formaları giyen Ramírez, Venezuela A Milli Takımı'nda da görev aldı.
Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve golcü kimliğiyle dikkat çeken Ramírez, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecek.
Muhabir: Fatih Battar