Kırıkkale-Çorum karayolunda meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
F.K. (38) idaresindeki 06 AU 9014 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu İzzettin köyü kavşağında R.Ş'nin kullandığı 71 AG 829 plakalı vinçle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki E.E. (86) ve Ö.E'nin (48) kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Araçta sıkışan cesetler, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralanan otomobil sürücüsü F.K. ise ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.