Geçtiğimiz yılın başında SMA Tip 1 teşhisi konulan Yağız Batu için başlatılan Valilik onaylı yardım kampanyası devam ediyor. 5 Mart’ta Valilik izni bitecek olan yardım kampanyası henüz %30’lar seviyesinde.

Kastamonulu Hakan Demirtaş ve Osmancıklı Zeynep Demirtaş çiftinin 5 Ocak 2023 tarihinde doğan oğlu Yağız Batu’ya 9 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulmuş. Ve hemen ardından ailesi ve sevenleri tedavisi yurtdışında yapılacak olan Yağız Batu için Valilik onaylı yardım kampanyası başlatmışlar. Ancak aradan geçen sürede tedavi için gerekli olan 1.819.000 doların ancak yüzde 30’u toplanabilmiş.

Hakan ve Zeynep Demirtaş çifti vatandaşlara seslenerek, “Evladımız Yağız Batu’nun tedavisi için başlattığımız yardım kampanyasının Valilik izni 5 Mart 2024’te bitiyor.

Evladımızın hayata tutunabilmesi için gerekli olan parayı toplayamazsak yavrumuzu kaybedeceğiz. Kampanyada yüzde 30'luk dilimdeyiz. Bu şekilde ilerlerse, Yağız Batu'yu maalesef kurtaramayacağız. Hayırseverlerin desteğine ihtiyacımız var” diyerek yardım çağrısını bir kez daha dile getirdiler.