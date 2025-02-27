Türkiye Wushu Federasyonu tarafından düzenlenen Budokaido Türkiye Şampiyonasında Bilgi Koleji öğrencisi Yağız İsa Bakır gümüş madalya kazandı.

20-23 Şubat tarihleri arasında Yalova’da yapılan Alt minik, minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler Budokaido Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın üç gümüş iki bronz olmak üzere toplam altı madalya kazandı.

Çorum Anadoluspor Kulübü'nden Bilgi Koleji öğrencisi Yağız İsa Bakır eleme, çeyrek final ve yarı final maçlarını kazanarak finale yükseldi.

Finalde rakibine yenilen Bakır ikinci olarak gümüş madalya aldı.