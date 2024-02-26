Gençler Wushu Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın bir gümüş ve bir bronz madalya kazandılar.

Yağmur Buğlem Gedik Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Yalova’da 20-25 Şubat tarihleri arasında yapılan Wushu Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular yıldızlar ve küçükler kategorilerinde 17 madalya kazanmışlardı.

Şampiyonada son iki günde ise gençler kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Gençlerde 80 kiloda Yağmur Buğlem Gedik tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

85 kiloda Sudenaz Özbaydemir finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Genç kızlar 65 kiloda ise Irmak Bestenur sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.