Çorum Belediyesi ile Türk Ocakları Çorum Şubesi işbirliğinde 'Balkanların Dünü, Bugünü ve Yarını' konulu konferans gerçekleştirildi.

Önceki akşam Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Türk Ocakları Çorum Şubesi Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, Balkanların tarihi ve geleceği hakkında bilgiler verdi.

‘BALKANLAR’DA TÜRKİYE’NİN GÜCÜ ÇOK ARTTI’

Balkanlar’daki Türk ve Müslüman nüfustan dolayı Türkiye’nin Balkanlar ile ilişkilerinin daima iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa İsen, “Son yıllarda bu ilişkilerde Türkiye’nin gücü çok arttı. Bir taraftan TİKA, bir taraftan Maarif okulları, bir taraftan Yunus Emre Enstitüsü, bir taraftan Yurt Dışı Türkler Başkanlığı ile” dedi.

‘TÜRK TELEVİZYONLARINDAN DOLAYI BÖLGEDE TÜRKÇE’NİN GÜCÜ YENİDEN HIZ KAZANDI’

Balkanlar’da Türk televizyonlarının çok izlendiğini ve bunun sayesinde bölgede Türkçe’nin gücünün yeniden hız kazandığını aktaran İsen, “Türk dizilerini izliyorlar. Türk olmayan unsurlarda bile yeniden Türkçe öğrenme merakı ortaya çıkmıştır. Türkiye ekonomik bakımdan bölgeye büyük oranda ihracat gerçekleştiriyor. Özellikle tüketim malları büyük oranda Türkiye’den devşirilmekte ve götürülmekte” diye konuştu.

‘BÖLGEDE TÜRKİYE’NİN AĞIRLIĞI VARDIR’

Türkiye’nin bölgedeki prestijinin yüksek olduğunu vurgulayan İsen, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bütün bunlarla birlikte zaten var olan bir ilişkimiz var. Siyasetende bölgede Türkiye’nin ağırlığı söz konusudur ama bölgedeki sıkıntılardan dolayı da Türkiye ister-istemez taraftır. Bosna Hersek’te olan hadiseler, Kosova’daki meydana çıkan hadiselerde NATO ile birlikte hareket edilmiştir ama Türkiye’nin o mücadelede ciddi katkıları vardır. Bütün bunlar bölge halkları tarafından bilinir ve Türkiye’nin bölgedeki prestiji daima yüksektir.”

‘BALKANLAR BARUT FIÇISI GİBİ’

Balkanların tarihin her döneminde bir barut fıçısı konumunda olduğuna değinen İsen, konuşmasında şunları söyledi: “2 temel faktörden bahsedeyim özetle. Balkanlar, tarihin her döneminde bir barut fıçısı konumu hususiyetini taşır. Bugünde bu konumdan üzülerek belirtiyim ki uzak değil. Sebeplerinden bir tanesi tıpkı Ortadoğu’da olduğu gibi hakim güçlerin masa başında sınırlar çizmesinden ve hiçbir şekilde doğal sınırlara dayanmayan yapılandırmalar meydana koymasından mütevellittir. Aynı şeyleri Suriye’de Ortadoğu’da görüyoruz. Bunun bir benzeri de Balkanlardadır. Temenni ederiz ki Balkanlar sürdürülebilir konumlarını ne kadar sürdürebilirlerse sürdürsünler ama bunun çok uzun olmayacağı anlaşılıyor. Böyle bir noktada Türkiye nasıl Suriye’de Azerbaycan’da taraf olmak gibi bir sorumluluk üstlendi ise benzer tablo Balkanlar meselesinde bizim karşımızda durmaktadır.

‘YAKIN ZAMANDA BU COĞRAFYADA HARİTALAR YENİDEN DEĞİŞECEK’

Sadece Balkanlar’da değil, bizim yakın coğrafyamızda gelecek yıllarda bu coğrafyada haritaların yeniden değişeceğini ve bir takım ülkelerin haritadan silineceği kanaatindeyim. Geçmişte 20 defa değişti bu haritalar, gelecekte de değişmeye aday. Çünkü kimse durumundan memnun değil. Buna karşılıkta bölgenin önemli bir ülkesi olarak Türkiye’nin de sorumlulukları var.”

Konferans sonunda Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, Prof. Dr. Mustafa İsen’e teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.