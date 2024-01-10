Üç sezon Ahlatcı Çorum FK foması giyen ve kırmızı siyahlı forma ile 3. ligde şampiyonluk yaşayan golcü futbolcu Yakup Alkan ikinci yarı için Batman Petrolspor ile anlaştı.

Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor formalırı giydikten sonra ilk olarak 2015-16 sezonunda Çorum FK’ya transfer olan Yakup Alkan kırmızı siyahlı takımdan ayrıldıktan sonra 52 Orduspor, Diyarbekirspor takımlarında oynadı. Daha sonra 2018-19 sezonunda yeniden kırmızı siyahlı takıma transfer olan Alkan ardından Kocaelispor ve Fethiyespor takımlarında oynadı. 2020-21 sezonunda yeniden Çorum FK’ya dönen Yakup Alkan bu sezon kazanılan şampiyonlukta son penaltıyı atan isim oldu.

Yakup Alkan ardından Ergene Velimeşespor, Şanlı urfaspor ve bu sezonun ilk yarısında da Etimesgut Belediyespor takımında oynadı.

Ligin ikinci yarısı için 3. lig 2. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Batman Petrolspor ile anlaşan Batman Petrolspor grupta ilk yarıyı en yakın rakibi Turgutluspor’un 6 puan önünde lider tamamladı.

Yakup Alkan bugüne kadar profesyonel liglerde toplam 164 gole imza attı,