Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın yeni sezon bütçesini oluşturmak için Ankara’da yaptığı çalışmalar kapsamında Çorum Milletvekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret etti.

Oğuzhan Yalçın beraberinde başkan vekili Feyyaz Gökel ile birlikte TBMM’de Ak Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte görüştü.

Ziyaret sırasında Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın geçen sezonla ilgili bilgiler verdi ve özellikle son maçlarda yaşadıkları hakem hataları konusunda bilgi veren Yalçın diğer yandan da yeni sezon bütcesini oluşturmak için vekillerden destek ve önerilerini aldı.

Milletvekilleri ise Oğuzhan Yalçını’ı geçen sezonkii performanslarından dolayı tebrik ederek yeni sezonda da takımın yanında olacaklarını söylediler.

Tahtasız’dan özel paylaşım

Mehmet Tahtasız ziyaret sonasında özel paylaşımda bulundu. Tahtasız paylaşımında ‘Bugün Meclis’te Ahlatcı Çorum Futbol Kulübümüzün başarılı başkanı Oğuzhan Yalçın ve Başkan Vekili Feyyaz Gökel’i AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı ile birlikte ağırladık. Büyük bir emek ve çabayla 1. Lig Play Off’ta yarı final oynayan ancak Federasyonun yanlı tutumu ve liyakatsiz hakem hataları sonucu Süper Lig yolundan alı konulan Ahlatcı Çorum FK’nın daima yanındayız. Yeni sezonda daha da güçlenerek önüne çıkan tüm engelleri aşacaklarına ve takımımızı hak ettiği Süper Lig’e taşıyacaklarına inancımız tam.