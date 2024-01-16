Ahlatcı Çorum FK’nın ikinci yarısının ilk maçında evinde Tuzlaspor ile oynadığı maçta taraftar sayısı beklentilerin çok altında kalırken protokol tribününde destek veren isimler çoktu.

Kulüp Onursal Başkanı Muhsin Dere maçın ilk dakikasından itibaren tribünden maçı izlerken ilerleyen dakikalarda ise AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da tribünden takımlarına destek verdiler. Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ile devre arasında futbolu bırakarak kulüp hisselerini Oğuzhan Yalçın’a devreden Murat Yıldırım da protokolde Başkan ile birlikte maçı izledi.

Maçı izleyenler arasında AK Parti Merkez ilçe Başkanı Erhan Akar ile İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da takımlarını yalnız bırakmadılar.