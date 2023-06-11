YÜKSEL BASAR

Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunmuş olduğu 2022-M-138 protokol numaralı “Gönülleri Onarıyoruz” isimli projesi başarıyla uygulanarak tamamlandı.

PROJE ORTAKLARINA TEŞEKKÜR

Gül-Der Başkanı ve Proje Koordinatörü Necat Yazıcı, proje ortağı Şehit Emin Güner Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, Okul Müdürü İbrahim Ayaz’a ve okul idaresine, Makine ve Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Erdal Karabudak ile öğretmen ve öğrencilerine, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Vedat Şaşmaz ile öğretmen ve öğrencilerine projenin uygulanmasında verdikleri katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

GENÇKAN: YALNIZ YAŞAYAN 120 VATANDAŞIN EVLERİNİN BAKIMI YAPILDI

Proje Koordinatörü Selahattin Gençkan, 7 ay süren proje kapsamında belirlenen 120 adrese giderek, bu adreslerde yalnız yaşayan vatandaşların evlerinin bakım ve onarım işlerinin yapılarak projenin saha uygulamasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Ziyaretlerinde ev içerisinde yanmayan lambaların düğme, duy, ampul gibi malzemelerin, çalışmayan prizlerin bakımı veya değişimini yaptıklarını aktaran Gençkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ayrıca damlayan muslukların conta, iç mekanizma veya komple musluk veya batarya değişimi yapılmıştır. Sarkan elektrik tesisatları, gevşek düğme ve prizlerin sabitlenmesi, lavabo giderleri/sifonların değişimi, sigorta ve zil tesisatlarının ve televizyon antenlerinin bakımı yapılmıştır. Yine proje kapsamında evlerdeki çalışmayan kapı kilitleri ve kolları değiştirilmiş, kırık veya olmayan kapı ve pencere camları takılarak yalnız ve kimsesiz büyüklerimize, yaşlılarımıza yardımcı olunmuştur.

Projemizin uygulama/saha aşamasında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapılan protokol çerçevesinde Şehit Emin Güner MTAL Elektrik ve Elektronik teknolojisi ve Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanları öğrencileri gönüllü olarak görev almışlardır. Adreslerin tespitinde mahalle muhtarları, derneğimizin yapmış olduğu sosyal faaliyetlerden elde edilen veriler ve yapılan protokol çerçevesinde Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bizlere yardımcı olmuştur. Emeği geçen ve katkısı olan herkese gönül dolusu teşekkürü bir borç biliriz.”

YAZICI: AMACIMIZ, GENÇLERİN TOPLUMSAL SORUMLULUK VE GÖREV BİLİNÇLERİNİN GÜÇLENMESİNE İMKAN SAĞLAMAK

Gül-Der Başkanı Necat Yazıcı da bu proje kapsamında amaçlarının, yeterli imkanları, zamanları, yardımcı olacak eş, dost, akraba ve çocukları olmayan yaşlı vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, devletiyle, milletiyle ve sivil toplum kuruluşları ile yanlarında olduğuklarını göstermek, ayrıca gençlere sosyal faaliyetlerde bulunmanın, yaşlılara, yalnızlara ve imkansızlara dokunmanın mutluluğunu, sorumluluğunu ve bilincini aşılamak ve gençlerimizde toplumsal sorumluluk ve görev bilinçlerinin güçlenmesine imkan sağlamak olduğunu söyledi.

YAZICI’DAN TÜM STK’LARA ÇAĞRI

Necat Yazıcı, Gül-Der olarak sosyal sorumluluk ve fayda içeren projeler yoluyla insanlarda var olan güzel duyguların ve merhametin hayatı güzelleştirmesi ve anlamlandırması için benzer projeleri önümüzdeki, süreçlerde de yürüteceklerini belirterek, tüm sivil toplum kuruluşlarına benzer proje çalışmalarına yönelmeleri ve ortaklıklar geliştirmeleri çağrısında bulundu.