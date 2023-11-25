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Ankara'da komşuları tarafından öldürülen Çorumlu Turgut ailesi toprağa verildi.

Komşuları tarafından öldürülen aynı aileden 5 kişi son yolcuklarına uğurlandı.

Ankara'da komşuları tarafından uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.

Çorum’un Osmancık İlçesi Başpınar Köyü nüfusuna kayıtlı Turgut ailesi, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Sincan'da meydana gelen olayda Tahsin Ü. (72), gürültü çıkardıkları için pompalı tüfekle üst komşularının evini basmıştı.

Aynı aileden Behiye Turgut, oğlu Hamdi Turgut ve gelini Sunay Turgut ile çiftin 13 yaşındaki çocukları Mustafa Turgut ve 11 yaşındaki kızları Ceyda Turgut’u öldüren katil zanlısı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Katledilen aile fertleri için memleketleri Ayaş ilçesi Oltan köyünde cenaze namazı kılındı. Talihsiz aile fertlerinin cansız bedenleri, Oltan Mahallesi Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Turgut ailesinin akrabaları ve komşuları katıldı. (İHA)