Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık köyü’nde çıkan yangın sonrası ormanda açan Güz Çiğdemi çiçeği görenleri hayrete düşürdü.
Marmaracık Köyü'nde çıkan yangın sonrası ormanlık alan küle dönmüştü. Köyde yaşayan vatandaş Fikret Şebin tarafından çekilen görüntüler gönülleri ısıttı.
Yangın sonrası ormanda tek bir yeşil alan kalmazken Açan Güz Çiğdem’i çiçeği objektiflere bu şekilde yansıdı.
Marmaracık Köyü’nde yaşayan muhtar azası Fikret Şebin, "Yangın sonrası köyümüzün sırtlarında bulunan eski Marmaracık köyü civarında dolaşırken karşıma çıkan bu güzel görüntü karşısında duygulandım" dedi.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı