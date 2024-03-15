Bir dizi ziyaretler ve toplantılara katılmak için Çorum’a gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Hürriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.

Ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren Vural, Türkiye’de enflasyon sorunun bir ekonomik sorun olmadığına dikkat çekerek; “Türkiye’de karşılaştığımız enflasyon sorunu bir ekonomik sorun değil. Yanlış teşhis, yanlış tedavidir. Faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek faizi indirdiler enflasyon çıktı yukarıya şimdi de faizleri artırarak enflasyonu düşüreceğiz diyorlar. Bu yanlış ekonominin bedelini dün de halk çekti bugün de halk çekiyor.” dedi

Yapılan yanlışları vatandaşları görüp sandıkta gereken cevabı vermesi gerektiğini anlatan Vural; “Bu yanlış ekonomi politikasının sorumlusu kim? Bir doktora gitseniz yanlış tedavi yapsa ne yaparsanız mahkemeye gidersiniz. Peki bu siyasetçilerin işimizi, ekmeğimizi, emeğimizi yok ederken, yaptığı yanlışların bedelini kim soracak? Siyasetçi yaptığı yanlışın bedelini sandıkta ödemezse aynısını yapmaya devam. O zaman yapmamız gereken nedir? Halkımız bu sıkıntısını, derdini sandıkta dile getirecek ki iktidar da koltuğum gidiyor diyecek. O zaman emeklimizin, çiftçimizin, atanamayan öğretmenlerimizin kıymeti bilinecek. Her koşulda oy almaya devam ederlerse oy kıymetsiz oluyor. Emeklinin aldığı onun kıymeti midir? Bu ülkede gençlerin yüzde 30’u ne işte, ne eğitimde . Ev genci çoğu. İş yok, aş yok. Geçtiğimiz günlerde bir istatistik yayınlandı. Milyarderlerin en çok arttığı ülkelerden biri Türkiye olmuş. Birileri kesesini doldurmaya devam ederken, gariban halkın cebinden gidiyor. Nasıl zengin oldu bunlar? Vatandaşlarımızdan aldıkları paralarla. Ne olacak peki? O zaman İYİ Parti’ye vereceksiniz. Yapılan yanlışların hesabını 31 Mart’ta sandıkta soracaksınız.” ifadelerini kullandı

Bu seçimin koltuk seçimi değil, halkın seçimi olduğunu belirten Vural; “Halkın isteklerini yerine getirmeyenler umut eksenli politikalarla koltukta oturma sevdası içinde. Bütün vatandaşlarımızın hangi partiden olursa olsun hakettiği hizmeti almalıdır. Bu seçim koltuk seçimi değil, halkın seçimi. Halka kim en iyi hizmet edecek onun seçimidir.” diye konuştu

Bu ülkeye milli ve manevi değerlerinin hepsini beraber kavrayan ama aynı zamanda milletin sorunlarını dile getiren siyaset gerektiğini kaydeden Vural; “Siyasetçi kısır tartışmalarla milleti avutuyor. Ondan sonra da parkta da ‘sen şucun, sen buçusun’ diye iki emekli birbirine giriyor. Markete gittiği zaman da ‘yandım Allah’ diyor. Bu bir oyun. Biz bu oyunu bozuyoruz. Maskeli siyaset yok artık. Millet siyasetçinin derdiyle değil, kendi derdiyle dertlenmesiyle ilgilenen siyasetçi istiyor. Bizim amacımız ve hedefimiz de budur. Siyasetçi eğilip, bükülürse milletin başı kalkmaz. Makam, mevki için birileriyle işbirliği yapıp, oyları çantada keklik görüp makam mevki gittikten sonra vatandaşı ayazda bırakan bir siyasetin millete hayrı yok.” dedi

'ÇORUMLU EMEĞİNİ KARŞILIĞINI ALAMIYOR'

Çorum’un devlet yatırımlarından mahrum bırakıldığını aktaran Vural; “

“Çorum’da bizim zamanımızda yapılmış bir şeridi bitmiş, diğeri de üstü bitmiş yoldan başka bir yol yok. Her seçim tren yolu vaat ediyorlar Çorum’a. Çimento Fabrikası satılmış arazisini de Çorum Belediyesi almış. Şeker Fabrikası özelleştirildi. Çorumlu emeğinin karşılığını devlet yatırımı olarak almıyor. 22 yıldır yönetiyorlar bu ülkeyi ve belediyeyi yönetiyorlar ama yaşanan sıkıntıları hep birlikte görüyoruz.

Çorum Belediyesi makyaj belediyesi haline gelmiş. 2019 yılında söz verilen 32 vaatten birisini yerine getirmiş, şimdi 41 proje sözü veriyor. Halkın isteklerini yerine getirmeyenler umut eksenli politikalarla koltukta oturma sevdası içinde.” diye konuştu

Basın açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Çorum Belediye Başkanı Ahmet Ertekin, İYİ Parti SKM Başkanı Orhan Polat ve partililerle birlikte Hürriyet Parkı’ndaki vatandaşlarla biraraya gelerek sohbet etti.