AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül, seçim çalışmaları kapsamında Ortaköy ilçesini ziyaret etti. Gül, AK Parti seçmenini yanlış yönlendirmeye çalışanların olduğunu ileri sürerek, “Seçmenimize diyorlar ki; “Cumhurbaşkanımıza verelim, milletvekillerine ders verelim. Oyu orada kullanmayalım” diyerek seçmenimizi yanlış yönlendirmek isteyenler de var. Buna karşı çok uyanık ve dikkatli olmak zorundayız” dedi.

İlçede partililerle bir araya gelen Zeki Gül, daha sonra Pazar yerini ve esnafı gezerek seçimlerde destek istedi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Gül, Cumhur İttifakı’nın dimdik ayakta olduğunu iç ve dış güçlere karşı ayakta kalmaya devam edeceğini söyledi.

‘ORTAKÖY’ÜN ÖZEL BİR YERİ VAR BENDE’

Seçimin ikinci “Türkiye Yüzyılı” açısından oldukça önemli olduğuna değinen Gül, Ortaköy’e hizmet getirme noktasında da elinden geleni yapacağını ifade etti.

Ortaköy’de babasının uzun yıllar görev yaptığını, o yüzden kendisinde özel bir yeri olduğunu belirten Gül, “Allah nasip eder de milletvekili olursak hem Çorum’un milletvekili aynı zamanda da Ortaköy’e çok yakın bir vekil olacağımı belirtmek isterim. Belediye Başkan Yardımclığı döneminde, Belediye Başkanlığı dönemimizde de Ortaköy Belediye Başkanımızla yakın çalışma içerisindeydik. Ortaköy’ün hanımları lokomotif olmuşlar. Bağda, bahçede, evde işlerini bırakıp bizleri karşılamaya gelmişler. Onlara özel olarak teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

‘CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK AYAKTA’

Türkiye’nin yüzyılın en önemli seçimine gittiğini aktaran Gül, “Bizler her seçime önemli deriz ama bu seçim Türkiye’nin var olma yada yok olma meselesine dönüştü. Bunun içindir ki sayın Cumhurbaşkanımız, “bu ülkenin istikbalini, bu ülkenin istiklalini, bu ülkenin geleceğini beraber omuzlayalım” diyerek Milliyetçi Hareket Partisi’yle, Büyük Birlik Partisi’yle ve Yeniden Refah Partisi’yle bu milletin geleceğini inşa etmek adına Cumhur İttifakı’nda bir ve beraber oldular. Milletin geleceği ile ilgili Cumhur ittifakı dimdik ayaktadır. PKK’ya, YPG’ye içte ve dışta her ne kadar güç varsa büyük bir mücadeleyle omuz veriyorlar, destek veriyorlar. Biz de sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bize verdiği milletvekilliği adaylığımız süresinde ve devam eden süreçte her türlü desteği vererek yanında olma gayretinde olacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin aydınlık yarınlara kavuşmasına katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhur İttifakı’mıza karşı fitne ve fesat çıkartmak isteyenlerde var tabi ki. Her bireyden ver vatandaşımızdan, her arkadaşımdan hangi partili olursa olsun oyuna talip olduğumu söylerim. Ancak bizim AK Parti seçmenimize bazı tuzaklar kuruluyor. Seçmenimize diyorlar ki “Cumhurbaşkanımıza verelim, milletvekillerine ders verelim. Oyu orada kullanmayalım” diyerek seçmenimizi yanlış yönlendirmek isteyenler de var. Buna karşı da çok uyanık çok dikkatli olmak zorundayız. Bu Cumhur İttifakı’mızın, birlikteliğimizin de bir gereğidir. Bu fitneye ve bu fesada müsaade etmemiz gerekir. Biz bir ve beraberiz. Bu yolda ülkenin geleceği adına beraber hareket etmek zorundayız. Doğu’da ve Güneydoğu’da bu ülkenin iç savaşa sürüklenmesi, bu ülkenin fesada uğraması ve geleceğimizi karartmak isteyen güruha karşı hep beraber omuz omuza bu mücadeleyi sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdüreceğiz.

‘PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM’

Milletvekili olmamız halinde tecrübelerimizle hareket edeceğiz. Belediyede geçen hem başkan yardımcılığı hem başkanlık ve bakanlık müşavirliğimiz süresinde bu tecrübeye sahip olduğumuza inanıyoruz. Bu bilgi ve becerimizle, Çorum’un problemlerini çözme konusunda gece gündüz gayret edeceğiz. Özellikle Ortaköy’ümüzün de problemlerini çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Biz “her şeyi çözeriz” diyemeyiz. Ancak herkesin her problemine alın teri dökeriz, mücadele ederiz. Vatandaşımıza bugün nasılsa yarın da kapımızı sonuna kadar açarız. Ortaköy’ün beldeleri var. Aşdağul ve Karahacip’de yapılan gayretlerine ve mücadelelerine şahidiz. Aynı zamanda diğer köylerimizde de alamadıkları hizmetleri yeniden kazandırmak adına elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz.” (Haber Merkezi)