Çorum'un Alaca ilçesinde yanlışlıkla tiner içen 56 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Denizhan Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Fidan Sokak'taki ikametinde yanlışlıkla tiner içen N.A. (66) baygınlık geçirdi.
Eve gelen eşi tarafından yerde hareketsiz bulunan N.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Editör: İhlas Haber Ajansı