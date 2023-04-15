HURŞİT BOZKURT

AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığı tarafından açık hava mitingi düzenlendi. Mitingte konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Oğuzhan Kaya, son 20 yılda dünyada örneği olmayan projelere imza attıklarını belirterek, “Yapılanları değerlendireceğiz ve vicdanımızla karar vereceğiz.” dedi.

Geçtiğimiz Cuma akşamı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen mitinge AK Parti Çorum Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AK Parti İlçe Başkanı Şerif Okudan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘5 YILDA GÜZEL HİZMETLER YAPTIK’

Mitingte hemşehrilerine hitaben bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili Adayı Oğuzhan Kaya, geçen 5 yıl içerisinde Çorum’a çok güzel hizmetler yaptıklarını belirterek, “Bu dönem daha fazla hizmet, daha fazla hoşgörü, daha fazla adalet, daha fazla iş, herşeyden öncesi daha fazla samimiyet ve daha fazla gayretle çalışacağız” diye konuştu.

‘KENDİNİZ ADAYMIŞ GİBİ ÇALIŞIN VE HİZMETLERİ ANLATIN’

Konuşmasında AK Partili seçmenden kendileri adaymış gibi çalışmalarını da isteyen Oğuzhan Kaya, “14 Mayıs’a kadar çevremize, eşimize, dostumuza, oy veren vermeyen herkese ulaşıp hizmetlerimizi anlatmanızı istiyorum. Hem yerel de hem genel de yapılan hizmetleri anlatacağız. İHA’mızı, SİHA’mızı, savunma sanayimizi anlatacağız. Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin hür ve bağımsız yaşaması için son 20 yıl da ilmek ilmek yaptı. 14 Mayıs’ta ya bağımsız, kendi başımıza karar veren, dünyaya meydan okuyan bir Türkiye olarak devam edeceğiz ya da 20 yıl öncesinde olduğu gibi İMF’den çantayla gelip şunları yapın veya yapmayın dediği bir ülke olarak kalmaya devam edeceğiz. 20 yılda dünyada örneği olmayan projelere imza attık. Yapılanları değerlendireceğiz ve vicdanımızla karar vereceğiz. 14 Mayıs’ta önce Cumhurbaşkanımıza sonra da kendimize güçlü bir destek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Osmancıklılar yeniden milletvekili adayı olan Kaya’yı tebrik ettiler.