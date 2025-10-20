Yardımhane Derneği tarafından Çorum'da ihtiyaç sahibi 300 çocuğa mont, bot, atkı, bere ve eldiven dağıtımı yapıldı.

Yardım organizasyonu için Çorum Belediyesi tarafından Sanat Galerisi yanında yer tahsisi sağlanırken, birçok gönüllü de etkinlikte aktif görev aldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, gönüllülere ve dernek yetkililerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yardımhane Derneği yöneticileri ise sürece katkı sunan Çorum Belediyesi’ne ve gönüllülere desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.